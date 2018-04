Renault Twingo RS: de details

Door: BV

Een maand voor de Belgische marktintroductie geeft Renault details vrij over de potigste kleine uit z'n gamma; de Twingo RS. Het is de eerste keer dat de kleinste auto van het merk in een dergelijke potige variant verschijnt. De Twingo Renault Sport komt boven de 100pk sterke 1.2l turbomotor van de GT in het gamma. In Frankrijk hangt aan het model een prijskaartje van € 15.600 en de Belgische prijs zal daar nauwelijks van afwijken.

De Twingo RS krijgt een atmosferische 1.6l motor onder de kap. Die is goed voor 133pk en 240Nm trekkracht. Dat wordt via een handbediende vijfbak naar de voorwielen versluisd. De sportieveling is tot een topsnelheid van 201km/u in staat en rept zich in 8,7 tellen naar 100km/u. Tijdens de gemengde cyclus blijft het verbruiksgemiddelde beperkt tot 7l/100km, of een CO2-emissie van 165gr/km. De sportieve aspiraties worden middels een specifieke binnen- en buitenaankleding in de verf gezet. Zo is het uiterlijk gespekt met specifieke bumperschilden, zijschorten, een dakvleugeltje en een achterbumper in twee kleuren waaronder een zilverkleurige sieruitlaat bengelt. Aan de binnenzijde is de aankleding specifiek, werd het centraal opgestelde instrumentarium verder gekruid en vinden we achter het stuur een toerenteller waarvan de rode zone pas bij 7.000t/min aanvangt. En Renault biedt uitgebreide mogelijkheden om de Twingo RS aan je smaak aan te passen. Bredere wielbogen, een hoop stickersets voor het koetswerk, een pakket met donkergrijze stijlaccenten en lichtmetalen velgen en zo kunnen we nog wel even doorgaan. Ook het interieur kan aan je smaak aangepast worden. Met mattensets bijvoorbeeld. En er zijn ook originelere zaken leverbaar, bijvoorbeeld pedalen met ‘pauze', ‘stop' en ‘play'-logo's. In onze fotospecial kan je een hoop voorbeelden zien.

Renault heeft twee smaken bedacht voor de Twingo RS. Het model heeft recht op een met 10mm verlaagd chassis, dikkere antirolstangen (24mm in plaats van 22,5mm voor de Twingo GT) en veren die 30% stijver zijn in combinatie met 16-duims lichtmetalen velgen. Maar voor puristen is er ook een Cup-versie, zoals dat ook bij de Mégane RS en Clio RS het geval is. Die ligt nog 4mm dichter bij het asfalt, z'n veren zijn nog eens 10% harder en hij staat op 17-duimers terwijl de rubbers zelf nog steeds 195 breed zijn. Stoppen gebeurt rondom met schijven. Vooraan hebben die een diameter van 280mm en achteraan zijn ze 240mm groot. De zuigers zijn vooraan afkomstig van de Laguna en die achteraan kennen we van de Megane. Voor de RS werd de elektronica herbekeken. Vooral aan de remkrachtverdeler werd gesleuteld om de achtertrein levendig te houden. Stabiliteitscontrole is standaard en (gelukkig) ook volledig uitschakelbaar.