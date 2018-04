Alfa Giulietta volgt 147 op

Door: BV

Alfa Romeo heeft de eerste officiële informatie over de 147-opvolger vrijgegeven. De naam Milano heeft het niet gehaald, het is Giulietta geworden. Alfa reanimeert daarmee een naam die in de jaren vijftig een hele generatie autoliefhebbers deed dromen. Toen stond de Giulietta voor wendbaarheid, hoogstaand comfort en innovatie en de Italianen maken zich sterk dat de nieuweling dat ook kan.

De Giulietta maakt gebruik van een doorontwikkeld onderstel. Dat is gebaseerd op dat van de Grande Punto, maar de wijzigingen zijn zo talrijk dat Alfa Romeo het over een nieuwe architectuur heeft. Details geeft het bedrijf evenwel nog niet prijs. Het beperkt zich tot de mededeling dat de nieuweling leverbaar wordt met een gestuurde gas- en rempedaalrespons, stuurinrichting en ophanging. Daarvoor wordt het DNA-systeem dat debuteerde in de kleine Mito overgenomen. Dat past ook meteen de instellingen voor het elektronische differentieel op de aangedreven vooras en de stabiliteitscontrole aan. Het systeem wordt standaard voor elke versie van de vijfdeurs. Een driedeursuitvoering, die wel bestaat van de 147, staat overigens niet langer op het programma.

De Giulietta debuteert volgend jaar in maart, op het Autosalon van Genève.