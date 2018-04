Nissan Qashqai onder het mes

Door: BV

Nissan was drie jaar geleden de pionier in het segment van de compacte SUVs met de Qashqai. Het product heeft de Japanners geen windeieren gelegd, want ze gaan ook in Europa als zoete broodjes over de toonbank. Maar de concurrentie is inmiddels flink aangescherpt. Nissan heeft geen zin om z'n deel van de taart zonder gevecht af te staan en heeft daarom de Qashqai aan een cosmetische opfrisbeurt onderworpen. Die debuteert in maart op het Salon van Genève.

De ingreep levert de Qashqai een nieuwe smoel op. Behalve de obligate lichtblokken, bumperschilden en grille, is ook de motorkap aangepakt. Hij oogt daardoor wat minder aaibaar. Aan de kont zit Nissan ook. Onder meer met led-verlichting. Er zijn twee nieuwe koetwerktinten (rood en grijs) en de velgenleverancier is gevraagd 17-duims exemplaren te leveren. Het interieur wordt opgeleukt met nieuwe stoffen en een nieuw display in het instrumentarium. De sfeer binnenin vaart ook wel bij de extra dorpelverlichting.

Nissan sleutelt wat aan het onderstel. Zoals steeds wordt dat wat dynamischer, zonder aan comfort in te boeten en het interieur moet er ook stiller van worden. De 106pk sterke 1.5l diesel komt nu ook in een CO2-vriendelijke variant die profiteert van een verbeterde aerodynamica, banden met een lagere rolweerstand en aangepaste versnellingsbakverhoudingen. Daardoor daalt de CO2-uitstoot van 137 naar 129gr/km.