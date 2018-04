Detailwijzigingen Aston Martin Vantage

Door: BV

Aston Martin maakt aan de V8-aangedreven Vantage een paar aanpassingen voor 2010. Het gaat uitsluitend om details.

Het uiterlijk wordt aangescherpt. De achterlichten krijgen nieuw, helder wit afdekglas, de 19-duimers hebben tien spaken en wegen enkele grammetjes minder, de luchtdoorstroomopeningen in de motorkap zijn aangepast en de zijschorten komen van de N400.

De optielijst wordt gespekt met twee aardigheidjes. Audioproducent Bang & Olufsen zet z'n opmars in het luxesegment voort en pampert je in de V8 Vantage voortaan ook met liefst 1000W aan kristalhelder geluid. En wie z'n Vantage liever nog een tikkeltje slanker maakt, kan voortaan voor sportzetels in kevlar en carbon opteren. Twee stuks leveren een besparing van 17kg op.

Door her en der kleine aanpassingen door te voeren (voornamelijk in mechanische weerstand) wordt de Vantage ook een tikkeltje zuiniger. De CO2-afgifte daalt per kilometer van 328 naar 315gr en de versie met Sportshift-automaat pakt zelfs uit met 300gr/km.