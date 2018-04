BMW Z4 sDrive35is in M-territorium

Door: BV

BMW heeft het nieuwe topmodel van de Z4-reeks op het publiek losgelaten. Een M-versie komt er van de nieuwste generatie niet meer. De nieuwe topper heet volgens BMW's marketinglogica voluit Z4 sDrive35is. ‘sDrive' betekent gewoon dat het model op de achterwielen is aangedreven. De ‘35i' slaat op de motor en de laatste ‘s' maakt nu net het verschil. Dat betekent dat de drieliter zes-in-lijn met dubbele turbo z'n vermogen ziet zwellen tot 343pk, 34pk meer dan de versie zonder dat laatste lettertje. En het koppel bedraagt nu 450Nm, en een overboostfunctie pept dat tijdelijk nog tot 500Nm op. Al dat geweld wordt door een zeventrapsautomaat met dubbele koppeling geleid.

De prestaties zijn verre van beschamend. De tweezitter met stalen klapdak knalt naar 100km/u in 4,8 tellen. Dat is zowaar twee sneller dan de M-uitvoering van de vorige generatie. De top is vanzelfsprekend elektronisch gelimiteerd bij 250km/u. Het (norm-)verbruik is wel een stuk minder dan voorheen. De zespitter komt toe met 9,0l per 100km.

De Duitsers kiezen er dan wel voor om het M-logo niet op de kofferklep te kleven, het lettertje is her en der wel te vinden. Op het stuurtje of de deurdorpels bijvoorbeeld. En ook de vleugels, velgen en zijskirts op anabolen komen uit de M-cataloog.