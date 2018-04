Venga is Kias compacte monovolume

Door: BV

Kia heeft z'n nieuwe kleine monovolume voorgesteld. Die komt in het ontluikende segment dat door Opel met de Meriva is uitgevonden. En de Koreanen zijn optimistisch. Je hoeft de Venga niet alleen te kopen om je comfortabel van a naar b te verplaatsen. Rijplezier en een aantrekkelijk uiterlijk mogen eveneens op je verlanglijst staan. Zoals gezegd, Kia ziet het rooskleurig.

We beperken ons even tot de cijfertjes. Aan boord van de nieuweling passen vijf inzittenden op een lengte van 4,06m, een breedte van 1,75m en onder een daklijn die z'n hoogste punt op 1,6m heeft. De zithouding is vanzelfsprekend hoger dan gemiddeld. Daardoor kan het model uitpakken met goede waarden voor been- en knieruimte en is de hoofdruimte voor- en achteraan identiek aan die van de populaire Kia Cee'd. Het koffervolume van de Venga steekt die wel naar de kroon, afhankelijk van de positie van de verstelbare achterzetels. Geef je bagage voorrang dan lust de koffer tot 570l en nooit minder dan 314l. Leg de achterbank plat en er past zelfs 1.253l in. Dat kan zonder de hoofdsteunen te verwijderen en de vloer is geheel vlak.

Het lanceeraanbod bestaat uit twee benzine- en tot vijf dieselmotoren. Allen voldoen aan de Euro 5-normen. De dieselmotoren zullen het leeuwendeel van de verkopen voor hun rekening nemen. Het gaat om een 1.6l met common-rail inspuiting en een turbo met variabele geometrie. Die bestaat met 128 of 115. Van dezelfde centrale komt er nu ook een afgeleide met 1,4l slagvolume. Die bestaat in versies die 90, 77 en 75pk leveren, maar uiteraard komen die niet allemaal naar ons land. Beide dieselversies worden gepaard aan een handbediende zesbak en beschikken over een start/stop-functie. Daardoor daalt de CO2-uitstoot in het beste geval tot 117gr/km. In veel Europese landen (maar niet het onze) kan de Venga daardoor rekenen op steunmaatregelen. Benzinerijders kunnen een 125pk sterke 1.6l of een 1.4 met 90pk krijgen. Die doen het in hun handgeschakelde editie met een verhouding minder. De 1.6 kan gekoppeld worden aan een automaat, maar die heeft zelfs maar vier verhoudingen.

De veiligheidsuitrusting omvat in de voornaamste Europese landen niet alleen een geavanceerde ABS-centrale met noodremhulp, maar ook stabiliteitscontrole. Kia gooit er ook steeds zes airbags en actieve hoofdsteunen voor de voorzetels bovenop.