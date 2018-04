Mercedes E Cabrio is er

Door: BV

De Mercedes E-Klasse Cabrio is eigenlijk de opvolger van de CLK, maar er is net als bij de coupé alvast één groot verschil. De bodemplaat wordt in het juiste segment (bij de E dus) geleend en niet zoals voorheen één segment eronder (bij de C-Klasse). En omdat Mercedes werk maakt van een eenvoudiger gamma krijgt die voortaan ook geen aparte lettercombinatie maar heet die gewoon E-Klasse Cabrio. Lekker logisch.

Mercedes valt niet voor de populariteit van het metalen klapdak en monteert een vouwdak in canvas. Dat kan compacter worden opgeborgen dan een exemplaar uit metalen panelen, het lichter, goedkoper en voor de isolerende waarde hoef het al lang niet meer te laten. De thermische- en geluidsbarrière die deze meerlagige kap van de jongste generatie opwerpt, is vergelijkbaar met die van menig dak in staal. Bovendien is de geheel geautomatiseerde bediening een stuk sneller. Van open naar dicht en vice versa gaat in 20 tellen en je hoeft er ook niet volledig voor te stoppen. De snelheid onder 40km/u houden volstaat. Dat een verwarmbare glazen achterruit deel uitmaakt van het geheel hoeven we eigenlijk niet meer te specifiëren, dat spreekt voor zich.

Mercedes maakt van de E Coupé een echter vierzitter. Dat gold al voor de CLK, maar zowel voor- als achteraan groeide het leefruim met enkele centimeters. Het comfort aan boord neemt ook toe. De voorste inzittenden kunnen middels het Airscarf-systeem hete lucht uit de kopsteun in hun nek laten blazen, bovenop het verwarmde zitmeubilair uiteraard. En de Duitsers hebben ook weer wat nieuws bedacht; de Aircap. Dat is een vleugeltje dat in de voorruitstijl is geïntegreerd. Als het uitklapt beperkt het de luchtwervelingen door het interieur en daar hebben alle inzittenden (ook die achteraan) baat bij. Daardoor volstaat een piepkleine windstopper tussen de achterzetels. Maar of het nu mooi is...

Het motorenpalet, dat later ongetwijfeld voorwerp wordt van uitbreiding, omvat motoren die we al uit de E-Klasse kennen. De topper is de E 500 Cabrio die door een atmosferische 5,5l V8 met 388pk wordt voortbewogen. Een versie die overigens enkele maanden geleden al in het wild betrapten. Eronder zitten nog twee diesels en even veel benzines, goed voor minstens 204pk.

De E-Klasse gaat uit de kleren op het Autosalon van Dubai en is er van 16 tot 20 december te zien. Niet dat ze er nu nog geld voor hebben... Hier naar de dealer hollen om je handtekening onder de bestelbon te plaatsen kan begin 2010.