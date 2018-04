Cadillac Concept in Detroit

Door: BV

GM's luxedivisie heeft wat nieuws in de pijplijn zitten. In januari krijgen we daarvan een concept car te zien op het Autosalon van Detroit en dit is de eerste teaser. En zoals dat gaat, blinkt die uit door de afwezigheid van informatie. We hebben in de gaten dat het om een vierdeurs gaat, en Caddy zegt dat het geen extra versie is van een bestaand product. Een kleintje is onwaarschijnlijk, maar de topper uit het gamma (de STS) was de vaandeldrager voor Caddy's huidige designtaal en is stilaan aan vervanging toe.