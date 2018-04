Lotus viert nieuw F1-avontuur met speciale Exige

Door: BV

Lotus keert na 15 jaar afwezigheid terug naar de koningsklasse in de autosport. Dat verdient uiteraard wat extra aandacht. Een speciale reeks misschien?

De meest succesvolle F1-wagen uit de geschiedenis van het merk, de Type 72 die de helft van de seventies ongenaakbaar bleek, vormt de inspiratie voor deze Exige S Type 72. De meest in het oog springende verwijzing is het spuitschema in zwart met gouden sierbiesjes, dat mooi gecompleteerd wordt door de vijfsspaaksvelgen in dezelfde tinten. De motor is nog steeds de overbekende geblazen 1.8l van Toyota-origine. Die levert 220pk, maar een performance-pakket kan dat opkittelen tot 235pk.

Andere specifieke kenmerken omvatten een aërodynamisch pakket (lees: een voorspoiler, zijskirts en een achtervleugel), ProBax sportzetels in carbon, een dubbele oliekoeler en een instelbare voorste antirolstang. De elektronica omvat tractiecontrole met verschillende tolerantieniveaus en launch control.

De speciale Exige weegt 2kg meer dan het standaardexemplaar, tikt dus af op 935kg, en presteert identiek. De sprint kan afgehaspeld worden in 4,6 tellen en de topsnelheid bedraagt 233km/u. Het verbruiksgemiddelde bedraagt amper 6,5l, maar dat is in de veronderstelling dat je bovenstaand cijfermateriaal niet te vaak aan de realiteit toetst. Lotus voorziet 20 stuks voor de thuismarkt en even veel exemplaren voor de rest van de wereld. Aan de uitvoering hangt een prijskaartje van € 40.332.