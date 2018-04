Ferrari prepareert hybride 599

Door: BV

We gaan ervan uit dat je aan de 6-liter V12 met 620pk van de Ferrari 599 GTB genoeg hebt om je kwiek naar je bestemming te bewegen. Maar ook luxe- en sportwagenmerken moeten zich tegenwoordig een groen en (een beetje meer) CO2-vriendelijk imago aanmeten. Al was het maar omdat een kleine reductie in verbruik en uitstoot het toch al astronomische belastingniveau in bepaalde landen helpt temperen.

Er gaan al langer geruchten dat Ferrari werkt aan hybridetechnologie, en die zijn nu concreet geworden. Op het Autosalon van Genève, volgend jaar in maart, zullen de Italianen een hybride 599 voorstellen. Die behoudt z'n V12 maar de ingenieurs hebben plaats gevonden voor een compacte lithium-ion-batterij, de noodzakelijke elektronische sturing en een elektromotor. De batterij en sturing worden langs weerszijden van de versnellingsbak weggewerkt, ter hoogte van de achteras. De elektromotor wordt in de overbrenging zelf ingewerkt.

De capaciteit van de batterij is beperkt en de kleine elektromotor zal de 599 niet alleen kunnen voortbewegen. We denken ook niet dat nog maar één Ferrari-eigenaar daarop zit te wachten. Maar de elektromotor kan wel bijstand verlenen bij de acceleratie en recupereert eveneens vertragingsenergie. Voeg een start/stop-systeem toe aan het recept en verbruik en CO2-uitstoot in een stadsomgeving kunnen tot 30% dalen. Over de gemengde cyclus wordt een verbruiksdaling tot 15% voorspeld. Of de hybride 599 ook beter presteert, is nog niet geweten.