Chevrolet Cruze met 1.8l benzinemotor

Door: BV

De eerder dit jaar geïntroduceerde Chevrolet Cruze wordt vanaf de jaarwisseling leverbaar met een nieuwe 1.8l benzinemotor. De aluminium vierpitter komt naast de eerder geïntroduceerde 1.6l benzinemotor en 2.0l dieselcentrale in de prijslijst.

Het blok levert 141pk bij 6.200t/min en houdt bij 3.800t/min 176Nm trekkracht achter de hand. De centrale wordt standaard gekoppeld aan een handbediende vijfbak, maar een automaat met zes verzetten is een optie van € 1.200. In combinatie met de handbak haspelt de Cruze 1.8 de sprint naar 100km/u af in exact 10 tellen. Het verbruiksgemiddelde bedraagt 6,8l/100km.

De instap achttienhonderd staat in de prijslijst vanaf € 17.399. De LT-uitvoering (met onder meer snelheidsregelaar en automatische airco) kost € 18.799.