De nieuwe Opel Meriva

Door: BV

In het segment van de monovolumes is Opel in goede doen. In 1999 lanceerde het de Zafira die het segment van de middenklasse éénvolumers hielp vormgeven en in 2003 herhaalde het merk die stunt nog eens in het compacte segment. Van de Meriva werden liefst 1 miljoen stuks aan de man gebracht en het model voerde de verkoophitlijsten in Europa jaar na jaar aan.

Met deze tweede generatie, die op 4 maart in première gaat op het Autosalon van Genève, wil Opel aan dat succes een vervolg breien. In tegenstelling tot in 2003 mag de Meriva zich aan flink wat concurrentie verwachten. De Duitsers gooien daarom enkele extra troefkaarten op tafel. He tdesign van de tweede generatie oogt dynamischer, het zitmeubilair is nog slimmer dan voorheen, er is meer opbergruimte en de deuren werden verkeerd gemonteerd.

Iemand bij Opel is wild van het woordje ‘Flex'. Daarom dat de in lengte en breedte verschuifbare zetels FlexSpace gedoopt werden. Wat u er best van onthoudt is dat de zetels zich met minder inspanning in hun (talrijke) verschillende posities laten instellen. Tussen de voorzetels zitten rails waarop verwisselbare opbergvakken kunnen schuiven. Dat systeem heet FlexRail. Overigens zijn de voorzetels haast net zo ruim als die in de nieuwe Astra en Insignia en kunnen ze in lengte over een afstand van 24cm versteld worden terwijl de hoogte over 6,5cm aanpasbaar is. Dat zijn recordwaarden. De in de achterbumper geïntegreerde fietsdrager (FlexFix geheten) is ook hier leverbaar.

De nieuwe Meriva beschikt over tegengesteld openende achterportieren. Dat systeem (je raadt het al - FlexDoors) bestaat voor- en achteraan uit volwaardige portieren. De portieren gaan onafhankelijk van elkaar open en om de structurele stevigheid te garanderen en het geheel ongetwijfeld betaalbaar te houden, blijft de B-stijl gewoon zitten. Opel zorgt er wel voor dat de portieren verder open gaan. Een klassieke deur levert tot 70° openingshoek op. De deuren bij de Meriva scharnieren 84° open.

Opel omschrijft het lijnenspel van de Meriva als een combinatie van beeldende kunst en Duitse precisie. In elk geval zorgen de lagere daklijn en de volgende raamlijn voor een fris en dynamisch uitzicht. Het interieur bestaat in navolging van de Insignia en Astra uit een verzameling van vloeiende lijnen en oppervlakken. En net als bij z'n twee voorgangers zorgt de hellende middenconsole voor een ingekapseld gevoel. Opel zal binnen liefst 6 bekledings- en uitrustingsniveaus aanbieden.

Een grotere spoorbreedte en langere wielbasis zullen het weggedrag van de nieuwste generatie naar een hoger peil tillen zonder het comfort te compromitteren. Tenminste, dat belooft de constructeur. Het motorenpalet bestaat uit 6 benzine- en dieselmotoren. Die hebben vermogens tussen 75 en 140pk en omvatten uiteraard een zuinige EcoFlex-versie. Deze zomer staat de Meriva bij de dealer.