Cadillac CTS-V Coupé lust BMW M3 rauw (+ Video)

Door: BV

Cadillac wil met de V-series op z'n minst in de VS wat doen aan de dominantie van de Duitse topsedans. Daarom lepelde het een V8 met supercharger in het vooronder van de CTS. Met 556pk steekt die berline zowel de nieuwe Mercedes E-Klasse AMG als de BMW M5 naar de kroon. Maar de overwinning is eerder nipt, en vermogen zegt natuurlijk niets over het weggedrag.

Op basis van de CTS introduceert Cadillac nu een driedeurs. Die CTS Coupé heeft al meer op de Mercedes E-Coupé en BMW's 3-Reeks gemunt. En vooral in dat laatste geval, heeft de aangekondigde CTS-V Coupé wat troeven in handen. De M3 blijft immers steken (al is die verwoording natuurlijk relatief) op 420pk. Deze driedeurs kanaliseert net als z'n donormodel met vier deuren haast 560pk naar de achterwielen. De prestatiecijfertjes zijn nog onbekend, maar in Detroit zijn de eerste beelden van de M3-killer inmiddels wel vrijgegeven. De potig aangeklede driedeurs wordt naar keuze leverbaar met een zesbak en Cadillac biedt zowaar de keuze tussen handbediend of een automatisch exemplaar.