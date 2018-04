Fiat 500 Electric

Door: BV

Fiat kan het niet laten zich ook even te profileren in de elektro-hype en presenteert op het Autosalon van Detroit de 500 Electric. Die heeft een batterijenset aan boord, wordt aangedreven door een elektromotor (anders hadden ze het bij Fiat toch echt niet goed begrepen) en is opvallend aangekleed. Een mat grijze koetswerkkleur, assertieve bodykit, zwartgelakt lichtmetaal met een riante diameter en leder voor de binnenkant maken de 500 Electric apart.

Het instrumentarium geeft op digitale wijze aan hoeveel stroom je nog in de batterijen zitten hebt en toetsen in de plaats van de versnellingspook stellen je in staat aan te duiden of voor- dan wel achteruit wil gaan. Over prestaties, autonomie of laadtijd rept Fiat met geen woord. Waarschijnlijk hebben ze zelf niet het minste idee.