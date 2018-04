Artistiek plagen voor nieuwe Mercedes CLS

Door: BV

Mercedes is in een artistieke bui. Op het Salon van Detroit presenteren de Duitsers een sculptuur die dient als plaagstoot voor de nieuwe Mercedes CLS. Het sculptuur stelt de CLS voor alsof die wordt gevormd door vloeibaar metaal. Los van de originele insteek, onthult het kunstwerk ook al enkele details. Zo blijft de bolle daklijn en tekenen de hoge schouders ook nog steeds present. En we weten nu ook dat de brede heupen van de nieuwe E-Klasse in het design ingewerkt worden.