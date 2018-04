Officieel: de nieuwe Mercedes E

Door: BV

Echt veel geheimen had de nieuwe Mercedes E-Klasse niet meer, maar vandaag heeft het merk met de ster het model officieel onthuld. In de marge van de Detroit Motorshow, maar -opvallend- niet op de beurs.

Mercedes weerhoudt twee smaken voor de nieuwe E. Het model is leverbaar als Elegance of Avantgarde. De eerste moet vooral mensen met een klassieke smaak lijmen, de tweede is gericht op een sportiever ingesteld cliënteel. Het verschil zit niet enkel in een andere aankleding van het interieur - hout voor de Elegance, aluminium voor de Avantgarde. Ook de koets is anders. De Avantgarde heeft assertiever gelijnde bumperschilden en een meer uitgesproken grille. Net als bij de laatste C-Klasse-generatie.

Alle benzinemotoren op de dikke achtcilinder na zijn voorzien van directe inspuiting. En Mercedes zet z'n downsizing-strategie door. De instapper E 200 CGI is daarom een geblazen viercilinder. Goed voor 184pk maar -vooral- een verbruiksgemiddelde van slechts 6,8l/100km of niet eens 160gr/km CO2-uitstoot. Dat blok is gekoppeld aan een handbediende zesbak. De E 250 CGI is meteen gekoppeld aan een zeventrapsautomaat en levert 224pk. De E 350 CGI heeft een V6 en wekt 292pk op. De topversie is de E500 die uit z'n V8 388pk puurt. Dieselen kan dan weer met de E 220 CDI. Niet meer dan 136pk sterk maar met een verbruiksgemiddelde van 5,3l/100km en een CO2-afgifte van 139gr/km wel verdraaid zuinig. Erboven zit de E 220 CDI. Ook dat is een viercilinder. Goed voor 170pk. De E 250 CDI houdt 204 paarden aan de teugels. De voorlopige topper uit het dieselgamma is de E 350 CDI. Een zespitter die 231pk op de achtertrein loslaat. Van die laatste motor kondigt het Huis ook meteen een BlueEfficiency-versie aan. Die zal goed zijn voor 211pk.

De ingenieurs doken diep in de veiligheidsuitrusting van de laatste generatie. Denk aan zeven airbags en een ABS-module (uiteraard inclusief stabiliteitscontrole) van de allerlaatste generatie. Attention Assist is helemaal nieuw én standaard. Het systeem omvat een aantal sensoren die op de bestuurder gericht zijn. Het is in staat concentratieverlies en vermoeidheid te detecteren. Gebeurt dat, dan stelt de auto zelf een pause voor. In de optielijst vind je onder meer Lane Keeping Assist (dat laat het stuur trillen als je onvrijwillig van je rijstrook afwijkt), een radargestuurde snelheidsregelaar, een systeem met een nachtkijker en zo kunnen we nog wel even doorgaan...