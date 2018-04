Hyundai i20 Travel

Door: BV

Hyundai lanceert een speciale editie op basis van de i20. Aan z'n standaard GPS (een Pioneer F310-BT navigatiesysteem met 4,3" afneembaar aanraakscherm) en manuele airco dankt die de toevoeging "Travel", want de invoerder gaat er nu van uit dat het een ideale reisgezel aanbiedt.

De speciale reeks is verkrijgbaar in de drie- en vijfdeursuitvoering en met de 1,2l benzinemotor met 78pk of de 75pk sterke 1.4 dieseleenheid. De basis voor de uitvoering is het tweede uitrustingsniveau "Lounge" dat onder meer bumpers en spiegels in koetswerkkleur, boordcomputer, elekrische ramen en centrale deurvergrendeling met afstandsbediening omvat. 6 Airbags en stabiliteitscontrole zijn eveneens standaard. De i20 Travel is verkrijgbaar vanaf € 11.199.