Seat Altea Freetrack met 1.6 TDI

Door: BV

Seat steekt de nieuwe 1.6l common-rail dieselmotor van de VW-Audi-Groep nu ook tussen de voorwielen van de avontuurlijk aangeklede Altea Freetrack. De nieuwe combinatie wordt gecommercialiseerd op het Autosalon van Brussel.

In tegenstelling tot de vierwielaangedreven versies 2.0 TDI en 2.0 TSI is de Altea Freetrack 1.6 TDI enkel beschikbaar met voorwielaandrijving. De centrale levert 105pk en 250Nm (van 1.500t/min tot 2.500t/min) en wordt aan een vijfbak gekoppeld. Seat biedt de motor aan in een versie die gemiddeld 4,9l/100km verbruikt (129gr CO2/km) en een Ecomotive Technology-uitvoering die voorzien is van een start/stop-systeem die 4,7l/100km verbruikt (CO2-uitstoot van 123gr/km).