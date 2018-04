Mini One met grotere motor en kleiner verbruik

Door: BV

Tot op heden wordt instap-benzineversie van de Mini berline en cabrio aangedreven door een 75pk sterke 1.4l. Daarin komt deze lente verandering. Dan vervangt Mini de benzinecentrale immers door een 1,6l vierpitter. Die blijft even sterk als voorheen, maar de trekkracht groeit wel van 120 naar 140Nm. Een tweede versie van dezelfde motor wordt 98 in plaats van 95 paarden rijk. Een zesbak is standaard, ongeacht de versie.

Nieuw is eveneens de Minimalist Line. Die helpt het verbruik en de CO2-uitstoot omlaag. Daarvoor worden vooral aërodynamische aanpassingen gedaan. De grille is anders, de spiegels kleiner en de wielen nagenoeg helemaal vlak. Door de ingrepen zakt het verbruik met 3 deciliter en duikt de CO2-afgifte met één grammetje marge onder 120gr/km (was 127gr/km). De echte zuinigheidskampioen blijft evenwel de Mini One D. Die ondergaat geen wijzigingen.