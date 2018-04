Honda CR-V frisser

Door: BV

Honda frist z'n SUV op. Heel licht weliswaar - je moet behoorlijk speuren naar uiterlijke verschillen. De bumperschilden hebben een vloeiender lijnenspel, er is een nieuwe grille en het lichtmetaal is gewijzigd. Aan de binnenzijde noteren we enkele gewijzigde afwerkingsdetails. De bescheiden facelift gaat evenwel gepaard met meer vermogen voor de dieselcentrale.

De 2,2l grote i-CTDi dieselmotor leverde 140pk. De nieuwe, even grote i-DTEC is goed voor 150pk. Bovendien is de dieselcentrale in het model voor het eerst verkrijgbaar in combinatie met een automatische gangwissel. De rijervaring werd nog verder geoptimaliseerd door de ophanging opnieuw af te stellen.