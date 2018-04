Nieuwe instapmotoren Mercedes E Coupé

Door: BV

De nieuwe Mercedes E Klasse Coupé wordt wat bereikbaarder. Daarvoor moeten nieuwe instapmotoren zorgen; de eerste die niet eens 200pk leveren.

Het gaat om de E 200 CGI en E 220 CDI. De eerste is een turbomotor die 184pk levert en naar keuze gekoppeld wordt aan een handbediende zesbak of een automaat die het moet stellen met 5 overbrengingsverhoudingen. De eerste stoot elke kilometer 168gr CO2 in de atmosfeer, onder meer dankzij de aanwezigheid van een start/stop-systeem. De automaat heeft die technologie niet aan boord en tikt af op 179gr/km.

De voor ons land veel interessantere 220 CDI heeft de inmiddels gekende 2,1l common-rail turbodiesel viercilindercentrale aan boord. Die levert 170pk en is leverbaar met dezelfde transmissies als de hier voorgestelde benzine-eenheid. De handbak stoot slechts 139 gram CO2 per kilomter uit. Voor de automaat is dat 139gr/km.