Carpoolen met een Mazda

Door: BV

Tussen 20 en 29 januari kan je op verschillende carpoolparkings van het land je eigen auto voor één dag ruilen voor een model van Mazda. Het bedrijf strijkt met de promotiestunt neer op de parkings van Gentbrugge, Kortrijk, Kontich, Hoegaarden, Diepenbeek, Hognoul, Thieu en Sambreville (één parking per keer uiteraard). Daar is het de bedoeling je eigen auto en die van car poolende vrienden, kennissen of collega's te ruilen voor een Mazda. Dat kan vanaf 6 uur in de ochtend tot uiterlijk half 8 's avonds. Lukt het niet op één van de parkings, dan leent je Mazda concessiehouder je met plezier een auto uit voor een dag.