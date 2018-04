Nieuwe kijk op Ferrari Modulo

Door: BV

Paolo Martin ontwierp in dienst van het Italiaanse stijlhuis decennia lang Ferrari's. De meest iconische bolide van z'n hand was de Ferrari Modulo, die in 1970 werd voorgesteld op het Autosalon van Genève. Het design was te radicaal om ooit in productie te gaan, maar z'n lijnenspel gold als inspiratie voor heel wat modellen. En die waren niet allemaal bij Ferrari terug te vinden. Denk maar aan de originele Lotus Esprit.

Intussen heeft Paolo Martin weer zin in de Modulo (zie fotospecial voor het origineel). De designer tekende een moderne variant op hetzelfde thema en goot die in dit virtuele beeld. Het origineel was gebaseerd op het chassis van de 512 S racewagen. De nieuwe interpretatie maakt gebruik van het onderstel van de Enzo. Tenminste, in theorie. Het is eerder onwaarschijnlijk dat Pininfarina zin heeft om een tweede Modulo te bouwen.