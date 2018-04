€ 260.000 voor verzopen Bugatti

Door: BV

Op de Rétromobile in Frankrijk is tijdens een door Bonhams georganiseerde veiling een uit het Lago Maggiore opgeviste Bugatti verkocht. De opbrengst, die wordt geschonken aan een stichting tegen geweld bij jongeren, werd geschat op € 70.000 tot 90.000. Uiteindelijk ging het grotendeels vergane verzamelobject onder de hamer voor € 260.500. De Amerikaan Peter Mullin, een verwoed verzamelaar, is de nieuwe eigenaar. Hij zal de auto eerst tentoonstellen in een museum, en op termijn helemaal laten restaureren.

De Bugatti Brescia Type 22 Roadster werd in 1925 verkocht aan een Franse architect. Die liet de auto achter in Zwitserland, maar betaalde geen invoerbelasting. In de jaren '30 werd de auto opzettelijk in het Lago Maggiore gedumpt. De toen al 11 jaar oude Bugatti was een boete van de schatkist niet meer waard. Afgelopen zomer werd de Type 22 opgedoken. Het wrak lag meer dan 70 jaar op 53 meter diepte.