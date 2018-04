Carlsson krankzinnig met 753pk sterke GT

Door: BV

Carlsson houdt zich al jaren bezig met het "veredelen" van de creaties van Mercedes. En dat het geen amateurs zijn, moet blijken uit hun constructeursstatus. Maar het product van een andere opwerken is zilver, zelf met een creatie komen is natuurlijk goud.

Op het Autosalon van Genève lijkt Carlsson exact dat te doen. Deze C25 is de eerste Super-GT van het merk. Hoewel... Carlsson levert hier eigenlijk een beetje een tussenproduct af (zoiets als wit goud dus), want hoewel de C25 voor het overgrote deel anders oogt dan een Mercedes, is hij eigenlijk gebaseerd op de SL65 AMG Black Series.

De donor-SL is al lang geen kinderachtige auto, maar Carlsson heeft in 6-liter V12 Biturbo toch nog wat extra vermogen gevonden. Het blok tikt af op 753pk. En de trekkracht is al helemaal crimineel; 1.100Nm! Carlsson beweert zelfs dat het blok eigen nog 200NM meer levert, maar dat het elektronisch begrensd is omdat de tandwielen anders om de oren van de bestuurder zouden vliegen.

De C25 rept zich naar 100km/u in 3,7 tellen en haalt een top van 350km/u. Een ingewerkte diffuser zorgt ervoor dat het model zich zonder grote achtervleugel tegen het asfalt zuigt. De C25 is bovendien géén circuitspeeltje. Het model is een snelle wegbolide en beschikt dan ook over een compleet (van Mercedes overgenomen) arsenaal veiligheidsvoorzieningen. Wat de C25 wél is, is exclusief. Carlsson zal het model in 25 landen te koop aanbieden, maar bouwt voor elk land slechts één exemplaar.