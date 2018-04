Renault presenteert Megane CC

Door: BV



Renault rondt de vernieuwing van het Megane-assortiment af met de introductie van de zesde koetswerkvariant: de Coupé-Cabriolet. De presentatie volgt op het Autosalon van Genève. De verkoop start in de lente.

De CC pakt uit met een geheel in glas uitgevoerd dak waarvan de (niet doorzichtige) dragende structuur in glanzend zwart is uitgevoerd. Het doorzichtige dakoppervlak bedraagt bijna een halve vierkante meter en dat is het beste in het segment. De glanzend zwarte afwerking contrasteert volgens de autobouwer mooi met het voorruitframe met matte chroomafwerking. Het klapdak bestaat uit twee scharnierende panelen en de bediening is vanzelfsprekend geheel geautomatiseerd. De transformatie neemt 21 tellen in beslag. Tussen de achterste hoofdsteunen zit een vast glazen windscherm waardoor de twee voorste inzittenden én drie passagiers tot snelheden van 90km/u tochtvrij kunnen genieten van open rijden. Een tochnet tussen de eerste en tweede zitrij wordt eveneens geleverd.

Om plaats te maken voor het vouwdak, krijgt de CC de typerende dikke kont. Omdat de achteroverbouw verlengd werd, meet de CC in lengte 4,48m. Het dak vouwt in de liefst 417l grote koffer en laat daar in open toestand nog 211l van ongebruikt.

De nieuwe Megane CC is liefst 80% stijver dan z'n voorganger. Dat verbeterd het weggedrag. Renault belooft bovendien dat de elektrische stuurbekrachtiging nu wel accurate feedback geeft. Onder de kap komen zes benzine- en dieselmotoren. Om met het meergewicht van de CC overweg te kunnen, weerhoudt Renault enkel motoren met 110pk of meer. De instapper wordt een 1.6 (110pk), gevolgd door een 130pk sterke turbo-versie en een tweeliter die 140pk levert. De eerste twee hebben een handbediende zesbak, de laatste wordt gekoppeld aan een CVT-automaat.Dieselen kan met 110, 130 of 160pk. Bij de drie dieselversies moet je met de hand kiezen uit één van de zes versnellingen, maar de instapper wordt eveneens leverbaar met een zestraps gerobotiseerde versnellingsbak met dubbele koppeling.