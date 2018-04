Audi A1 is los

Door: BV

Na niet één, maar twee concepts en een uitgebreide plaagcampagne (die we wegens een gebrek aan inhoud grotendeels links hebben laten liggen), is de Audi A1 nu écht los.

De kleinste Audi richt z'n pijlen schaamteloos op het Mini-publiek en heeft in elk geval z'n afmetingen mee. Met een totale lengte van 3,95m is hij bijna een complete meetlat langer dan de trendy Brit met Duitse roots. Daarnaast meet de A1 in de breedte ook nog eens 1,74m enb reikt het model 1,42m hoog. Tussen de voor en achteras zit net geen twee en een halve meter. Dat is vergelijkbaar met de Ibiza en Polo waarmee het gros van de componenten wordt gedeeld. De A1 krijgt wel een specifieke afstelling en Audi belooft een sportief rijgedrag. Onder meer het XDS-differentieel (dat er geen is) moet daarvoor zorgen. In de bochten wordt het binnenste wiel afgeremd door de ABS-module wat een levendiger weggedrag veroorzaakt. De stuurbekrachtiging is zoals meer en meer het geval is, een elektrische module. Stabiliteitscontrole is eveneens standaard.

Het mag in de huidige CO2-gevoelige tijden niet verbazen dat de A1 zichzelf als CO2-vriendelijk profileert. Behalve bovenvermeldde elektrische bekrachtiging zorgt een standaard start/stop-systeem en recuperatie van remenergie voor een zuinige natuur. Het model verbruik tussen 3,8 en 5,4l/100km afhankelijk van de motorversie. De instapper wordt een fonkelnieuwe 1.2l TFSI met 86pk en 160Nm trekkracht. Er boven vinden we een 1.4 TFSI met 122pk en 200Nm. Die rept zich al naar 100km/u in 9,2 seconden in combinatie met een handbediende zesbak en de zeventrapsautomaat met dubbele koppeling doet er nog een tiende af. Dieselrijders krijgen in eerste instantie de keuze uit twee varianten van de 1.6l TDI (met common-rail directe injectie); 90pk en 230Nm dan wel 105pk en 250Nm sterk. De eerste verbruikt 3,8l/100km, de tweede 3,9l/100km. Beide versies blijven onder de 105gr/km-CO2-drempel en de zuinigste van de twee stoot zelfs slechts 99gr uit. De kwiekste diesel haalt 187km/u en sprint in 10,8 tellen naar de 100. Dat is ruim anderhalve tel langzamer dan de 1.4 op benzine.

Onderhuids is de A1 dan wel gelijk aan de Polo of Ibiza (en de toekomstige Skoda Fabia), maar omdat het merk een ‘premium' positionering nastreeft, zal zich dat uiten in de uitrusting. Verlichting met LED-technologie wordt standaard. En in de optielijst staan onder meer 18-duimers en een BOSE Surround-systeem.

De A1 wordt bij Audi in ons eigen Vorst gebouwd, debuteert volgende maand op het Salon van Genève en wordt eind juni bij de dealer verwacht.