Tweede generatie VW Touareg

Door: BV

Volkswagen is klaar met de tweede generatie van de Touareg. Die wordt nauwelijks groter dan de huidige, maar wel een stuk slanker.

De grote SUV wordt in lengte 4cm groter. Bij een generatiewissel geldt dat als een erg bescheiden toename. Al die extra centimeters vinden we eveneens in de wielbasis, wat veel goeds belooft voor de ruimte binnenin. De breedte is nagenoeg identiek aan die van z'n voorganger; 1,93m. In de hoogte gaat er zelfs twee centimeter af. Hoewel de omvang grosso modo gelijk blijft aan die van z'n voorganger, is de vormgeving een stuk meer verhullend. Door scherpere lijnen te gebruiken oogt de Touareg slanker. En de koets draait je niet eens een rad voor de ogen. De nieuwe uitvoering is zo'n 200kg lichter dan z'n aan obesitas lijdende voorganger. Als je hem niet volstouwt natuurlijk. In de koffer past dankzij een verschuifbare achterbank tot 580l. Uiteraard kan je de achterbank ook neerklappen. Dan slikt de Touareg zonder morren 1.640l.

Het paradepaardje wordt de hybride-uitvoering. Die combineert een 333pk sterke drieliter V6 turbomotor met een elektrisch aggregaat dat 47pk opwekt. De Touareg is een volhybride. Dat betekent dat de elektromotor niet alleen bijspringt wanneer de bestuurder het uiterste vraagt, maar bij lage snelheden (en over korte afstand) de SUV ook autonoom kan voortbewegen. In amper 6,2 tellen rijdt de combinatie 100km/u en de top is 240km/u. Een atmosferische 3,6l V6 rolt eveneens uit de VW-fabrieken.

Dieselen kan met een 4,2l grote V8 TDI die een (naar verhouding) mussendorst van 9l combineert met 340pk en voldoende trekkracht om ongevoelig te zijn voor de kraters in het Belgische wegdek. De meest populaire versie in ons land wordt de drieliter V6 TDI met 240pk. Die verbruik 7,4l/100km. Alle versies krijgen een automaat met 8 verzetten en op de V8 TDI hebben alle motoren een start/stop-systeem. De verkoop start deze zomer.