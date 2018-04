Ferrari aan de V6?

Door: BV

Onder de kap van een Ferrari zit een V8 of -nog liever- een V12 benzinemotor. De CO2-gekte van de jongste tijd dwingt de autobouwer al tot het ontwikkelen van start/stop-systemen en hybride aandrijftechnologie, maar nu overweegt het Italiaanse paradepaardje ook "downsizing". Kleinere motoren verbruiken immers minder, vooral in officiële cijfers. Ferrari-baas Amadeo Felisa heeft dat zich laten ontvallen.

Ferrari overweegt voor het eerst in meer dan een kwart eeuw weer V6 benzinemotoren. En dat is al geleden van de baby-Ferrari Dino (naar de overleden zoon van oprichter Enzo Ferrari). Dat de aanvankelijk lauw onthaalde Dino (met een motor die ook bij Fiat en Lancia werd gebruikt) inmiddels is uitgegroeid tot een fel gewaardeerde klassieker, sterkt het bedrijf in z'n nieuwe visie. Een nieuwe Ferrari-V6 zou al ‘binnenkort' feit kunnen zijn.