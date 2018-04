Hyundai iFlow in Genève

Door: BV

Hyundai gaat naar Genève en neemt mee: de iFlow. Dat is een studiemodel voor een auto in het D-of M2-segment. Dat zijn de hoogste regionen van de middenklasse. Het lijnenspel, dat ‘fluidic sculpture' heet is helemaal in het Europese designcentrum van de constructeur -gelegen in het Duitse Rüsselsheim- getekend.

Details geeft het merk bij deze eerste schets nog niet, behalve dan dat het dak bekleed is met zonnecellen. Dat suggereert op z'n minst de aanwezigheid van flink brandstofbesparende technologie en mogelijks is de iFlow zelfs een hybride.