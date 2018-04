Door: BV

In Genève presenteert Lexus de productieversie van de LF-Ch Concept die in Frankfurt voor het eerst in de schijnwerpers werd gereden. Erg grote verschillen met het studiemodel verwachten we niet, al zou ons verbazen moest z'n goudkleurige lak in de optielijst staan.

Toyota is nog erg karig met informatie, maar dat ook deze CT (van Compact Tourer) 200h een hybride is. En het model is ook ineens klaar voor een brandstofcel. Die is er nog niet, maar Lexus maakt er wel haast mee.