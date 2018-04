Door: BV

Peugeot pakt in Genève uit met de "5 by Peugeot". Dat is de voorloper van de 508. Een auto die zowel de 407 als de 607 moet vervangen. En geen van beide modellen heeft Peugeots verwachtingen ingelost. De Fransen hebben daarom goed gekeken naar wat zustermerk Citroën met de C5 heeft gedaan, en stomen een model klaar dat mikt op een Duitse afwerkingsstandaard, robuuster oogt maar tegelijk beter scoort op designvlak. Peugeot showt niet alleen LED-technologie voor de lichtunits achter- én vooraan, maar ook een nieuw gezicht. Daarin verdwijnt de gapende grille die actuele modellen van het merk typeert. Ter compensatie maakt Peugeot rijkelijk gebruik van verchroomde sierlijsten. Niet alleen in de grille, maar ook om de luchtdoorstroomopeningen in de bumpers en om de lichten.

De afmetingen van de 508 zullen nagenoeg identiek zijn aan die van dit showmodel. De lengte bedraagt 4,86m, de breedte is 1,88m en de hoogte bedraagt 1,42m. Tussen de voor- en achteras zit 2,81m.

5 by Peugeot maakt gebruik van de HYbrid4-technologie die we vanaf 2011 in de modellen van het merk zullen terugvinden, te beginnen met de 3008. Een 163pk sterke tweeliter dieselmotor die de voorwielen aandrijft wordt gecombineerd met een 37pk sterke elektromotor die de achteras in beweging zet. In het beste geval is de 5 by Peugeot 200pk rijk en beschikt die over vierwielaandrijving terwijl de CO2-uitstoot beperkt blijft tot 99gr/km. Helemaal elektrisch rijden kan ook (beperkte snelheid en autonomie) en dan komt er niets uit de uitlaat.