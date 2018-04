Alfa Romeo Concept Bertone gelekt

Door: BV

Bij Alfa Romeo wordt ernstig nagedacht over de vormgeving voor de opvolger van de huidige 159. Die is ten vroegste in 2012 aan vervanging toe. Het merk speelt in Genève de drie grote Italiaanse stijlhuizen tegen elkaar uit (Pininfarina, Giugiaro en Bertone). Van die laatste hadden we al een teaser gekregen en nu zijn de eerste beelden door de mazen van het net geglipt. Bertone heeft z'n studiemodel, dat eveneens kadert binnen Alfa's eeuwfeest, Pandion gedoopt.

Bertone gebruikt de Alfa 8C Competizione als basis voor het studiemodel. Het lijnenspel blijft erg abstract, onder meer dankzij de grote doorzichtige oppervlakken, stevige bollingen en scherpe lijnen. Het is, op de smoel na, moeilijk om af te leiden hoe deze vormtaal zich zou vertalen in een seriemodel. Vooral achteraan is Bertone stevig uit z'n dak gegaan.