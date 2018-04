Nieuwe diesels voor Ford Kuga en Mondeo

Door: BV

Ford heeft z'n tweeliter dieselmotor technisch bijgepunt, waardoor het blok nu nog wat zuiniger omgaat met brandstof en meteen ook voldoet aan de Euro V emissienorm. De centrale is al voorgesteld in de S-MAX en Galaxy en komt nu ook in de Mondeo en Kuga.

In de Mondeo vervangt het blok de 115 en 143pk-versies met een identiek vermogen en komt er een 163pk versie van dezelfde motor bij (ter vervanging van de 2.2). De krachtigste versie komt er ook in de Kuga en zal zich daar zelfs laten combineren met een Powershift-transmissie (dat is Fords voor gerobotiseerde versnellingsbak met dubbele koppeling). Goed voor een sprintje van 9,6 tellen, een top van 194km/u en 179gr/km CO2-uitstoot. In beide Ford-busjes vinden we nu ook een tweeliter turbomotor op benzine (Ecoboost gedoopt). Ook die verwachten we binnenkort in de Mondeo en Kuga.