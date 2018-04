Meer Citroën DS3 Racing

Door: BV

Citroën maakt een hot hatch op basis van de nieuwe DS3. Het modelletje is door de Racing afdeling van het merk onder handen genomen en heet dan ook DS3 Racing.

Het model krijgt een specifieke aankleding. Citroën is weg van de antracietgrijze koetswerktint in combinatie met een oranje dak en velgen waarin de hevigste van de twee kleuren terugkomen, maar ook andere combinaties worden mogelijk. In elk geval hebben ook die recht op een specifieke striping en sierslijsten waarin -zowel binnen als buiten- een carbonlook het overwicht neemt. Citroën pakt het instrumentarium, het zitmeubilair en het stuur onder handen. In het interieur prijkt ook een plaatje met een nummer, want de constructeur belooft slechts 1000 stuks van de snelle DS3 te bouwen.

Snel wordt de DS3 door de 1.6l turbomotor op te kittelen van 156 naar 200pk. De koppelcurve zwelt van 240 naar 275Nm. Daarnaast ligt de DS3 Racing 15mm dichter tegen het asfalt en werd het spoor zowel voor- als achteraan een massieve 30mm breder. Om de dialoog tussen auto en bestuurder te versterken hebben de ophanging en stuurinrichting een specifieke afstelling. Maar hoe snel de DS3 Racing nu exact is? Dat zegt Citroën nog altijd niet.