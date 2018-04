Infiniti aan de diesel

Door: BV

Nissan's luxemerk Infiniti lepelt vanaf nu ook een dieselmotor tussen de voorwielen van z'n eigenzinnig gelijnde Cross-overs. De FX en EX krijgen een drieliter V6 common-rail eenheid die 238pk levert en ook nog eens 550Nm trekkracht aan de teugels houdt. 500Nm is reeds vanaf 1.500t/min ter beschikking van de bestuurder. De diesel is een primeur in de 20-jarige geschiedenis van het merk. Later volgt ook nog de nieuwe Infiniti M met zelfontbrander.

De EX30d en FX30d reppen zich in respectievelijk 7,9 en 8,3 tellen naar 100km/u. De eenheid voldoet vanzelfsprekend aan de Euro V-norm. In de EX verbruikt het blok 8,4l/100km (224gr/km), in de FX is dat 9l (240gr/km).