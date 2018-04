Opgelet! VW vernieuwt Sharan!

Door: BV

Op het Autosalon van Genève stelt Volkswagen een nieuwe Sharan voor. Een echte hele nieuwe Sharan. Het gaat dus voor alle duidelijkheid niet om een opfrisbeurt, nieuwe motoren of een hertekend interieur. We leggen er even de nadruk op omdat de Sharan inmiddels 15 (vijftien) jaar meegaat. In de autosector gaat een product gemiddeld zo'n 7 jaar mee, dus VW's grote monovolume is z'n houdbaarheidsdatum al lang voorbij. Volkswagen heeft de Sharan getrakteerd op een reeks esthetische en motorische opfrissers. Die zorgden ervoor dat het model de schijn lange tijd heeft kunnen hooghouden. Tenminste, zolang je er geen botsproeven mee uitvoerde, want het onderstel dateert inmiddels van voor de introductie van de EuroNCAP crashtests en dat betekent weinig goeds.

Maar na 15 jaar is het nu dus echt tijd voor de tweede generatie van de zevenzitter die ook als Seat Alhambra en Ford Galaxy dienst deed. Ford heeft z'n Galaxy overigens jaren geleden al afgelost door een nieuwe, binnenshuis ontwikkelde, tweede generatie. VW heeft inmiddels deze eerste opwarmer wereldkundig gemaakt. We hadden ook zonder wel kunnen voorspellen dat het model het familiegezicht van de autobouwer zou krijgen, maar dat is bij deze dus meteen bevestigd. Meer technische details volgen bij de première. De Alhambra wordt eveneens binnen het jaar afgelost. Dat heeft men zich bij Seat reeds laten ontvallen.