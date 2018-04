Honda 3R-C voor mobiele toekomst

Door: BV

De Japanners tonen in Genève hun oplossing voor de mobiliteitsuitdagingen van de toekomst. En je kan over enkele decennia maar beter in de stad wonen, want nagenoeg alle denkoefeningen (ook van andere constructeurs) beperken zich tot stadsmobiliteit. Deze elektrische driewieler kan zich evenmin buiten de stadsgrenzen wagen. Onvoldoende snel, onvoldoende autonomie. Praktische en weersbestendig is de Honda 3R-C dan weer wel.

Je stuurt de 3R-C als een scooter met drie wielen, maar je zit in een volwaardige stoel. Laat je het wendbare ding ergens achter, dan verandert het windscherm in een afdekking voor de kleine cockpit. Weersbestendig en wellicht ook veiliger om er één of ander in achter te laten. De 3R-C is een studiemodel, of Honda er verder nog plannen mee heeft, is niet geweten.