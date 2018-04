Dit is de nieuwe VW Sharan

Door: BV

Volkswagen heeft na bijna anderhalf decennium een opvolger voor de Sharan klaar. Die blijft trouw aan het oorspronkelijke concept, maar wordt wel fors groter. Het model - dat VW wel heel optimistisch omschrijft als de derde generatie- is een centimeter lager, bijna 10cm breder en ruim 20cm langer dan de uittredende editie. Voortaan is de zevenzitter 4,85m lang, 1,9m breed en 1,72m hoog. De wielbasis is 7,5cm langer. De lijnen vloeiden uit de pen van Walter Da Silva.

De instapper wordt een 2.0TDI common-rail diesel. Die wordt in ons land 136pk sterk en zou volgens VW genoegen nemen met amper 5,4l/100km. Die motor komt ook met 170pk (bij ons wellicht 163pk) en er zijn ook twee benzines. VW doet hier stevig aan downsizing en lepelt de 1.4 TSI met 150pk in de omvangrijke koets. Daarnaast komt een2.0 TSI met 200pk die steeds gepaard wordt aan een DSG-automaat. Bij de andere modellen hoort een handbediende zesbak, tenzij je bijbetaald.

De Duitsers vinden zichzelf gul door ook de basisversies te voorzien van airco en een geluidsinstallatie. Wie de Trendline instapper ruilt voor en Comfortline of Highline ziet de uitrusting al dan niet optioneel gespekt worden met xenonlichten, gestuurde dempers, een navigatiesysteem of automatische niveauregeling. Een koffervolume van minimaal 711 en maximaal 2.298 liter is standaard, net als drie zitrijen met makkelijk manipuleerbaar zitmeubilair.