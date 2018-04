Toyota Auris (HSD) als hybride

Door: BV

De opgefriste Auris (sportiever uiterlijk, kwalitatiever interieur) hebben we al gereden, maar dé grote nieuwigheid is er pas nu. Op het Salon van Genève heeft Toyota immers de details van de hybride Auris vrijgegeven. Die krijgt de aandrijflijn van de Prius ingelepeld. De Auris HSD is meteen te bestellen, ook al heeft Toyota de prijs nog niet vrijgegeven.

Onder de kap zit een 99pk en 142Nm sterke benzinemotor en een elektromotor die 82pk en 207Nm levert. Het gecombineerde maximumvermogen loopt nooit op boven 136pk. De elektromotor kan over een afstand van 2km tot een snelheid van 50km/u. Toyota geeft een verbruik op van 3,9l benzine per 100km en de CO2-uitstoot bedraagt elke kilometer niet meer dan 89gr.

Om de luchtstroom om de Auris te optimaliseren ligt de HSD 5mm dichter bij het asfalt, beschikt het model over een achtervleugel, een aangepaste grille en voorspoiler en specifieke velgen. Aan de binnenzijde valt het elektronische pookje (uit de Prius) en de aangepaste verlichting voor het instrumentarium op.