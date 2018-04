Meer over de nieuwe Toyota Prius

Door: BV

Toyota had eerder al summier informatie over de nieuwe Prius vrijgegeven, maar nu kennen we alle details. De hybride combineert nog steeds een benzinemotor met een elektrisch aggregaat dat door een batterij met een nikkel-metaallegering wordt gevoed. Toyota kiest dus niet voor de efficiëntere lithium-ion-batterijensets. Maar de inmiddels derde Prius-generatie is wel gevoelig aangepast. 90% van de onderdelen van de elektrische aandrijflijn zijn anders dan voorheen, zo klinkt het bij Toyota. En de 1,5l grote benzinemotor ruimt de baan voor een exemplaar met 1,8l slagvolume. Dat zorgt voor betere prestaties (een sprinttijd van minder dan 10 tellen, een seconde sneller dan Prius II) en een hogere topsnelheid zonder dat verbruksgemiddelde er door omhoog gaat.

De nieuwe Prius is aan de buitenzijde enkele centimeter groter dan z'n voorganger. Binnenin werd extra ruimte gecreëerd, onder meer door de plaatsing van de batterijen te herbekijken. Het beschikbare volume is zowel voor de passagiers als de bagagecapaciteit is hoger dan voorheen. De nieuweling is nog zuiniger dan de vorige uitvoering. Daarvoor namen de ingenieurs vooral de grote verbruikers onder handen. De airco werkt geheel elektrisch (en is daarom ook via de afstandsbediening in te schakelen) en verbruikt aanzienlijk minder energie. Een dakpaneel met zonnecellen voorziet bovendien stroom voor het ventilatiesysteem in de auto, ook als die geparkeerd is. Het koetswerk werd ook grondig onder de loep genomen. Z'n luchtweerstandscoefficiënt is dan ook de laagste ter wereld; 0,25 tegen 0,26 voor z'n voorganger. De winst werd vooral aan de onderzijde van de auto geboekt. De bodem is nu geheel afgewerkt en zelfs voorzien van een vin om de rechtuitstabiliteit te verbeteren. Het verbruiksgemiddelde bedraagt niet meer dan 4,7l/100km; goed voor minder dan 109gr/km CO2-uitstoot.