Touring bouwt Bentley Shooting Break

Door: BV

Touring Superleggera is een opnieuw tot leven gewekte illustere koetswerkbouwer. Het bedrijf wil de kunst van het koetswerkbouwen de 21ste eeuw in katapulteren. De specialist maakte al eerder gebruik van een Bentley als basis en ditmaal turnt het bedrijf op vraag van een "passionele verzamelaar" een GTC om tot een tweedeurs break (Shooting Break). Die wordt Flying Star gedoopt. Touring Superleggera gebruikte die parameter al in 1926 voor "sportieve elegantie" en in 1966 prijkte die benaming al eens op een Lamborghini Flying Star II prototype (extra foto). Ditmaal blijft het evenwel niet bij één exemplaar. Touring Superleggera wil jaarlijks tot 20 stuks produceren.

Het resultaat is een break met lijnen die verwijzen naar de Bentleys uit de jaren vijftig, maar dan met een neerklapbare achterzetels en een koffer die (op een met de hand gemaakt geweven lederen tapijt) ruimte biedt voor 1.200l bagage. De vorm is gepend door de amper 32 jaar jonge Belgische designer Louis de Fabribeckers.

Onderhuids is het model nagenoeg identiek aan de Bentley GT. Dat wil zeggen dat een 650Nm en 560pk sterke W12 tussen de voorwielen past. Maar het eerste exemplaar is gebaseerd op de Speed-versie, met opgewaardeerde ophanging, remmen en een vermogen van 610pk en 750Nm. De basisversie kost al meteen € 2.590.000. Je kan er wel gewoon mee terecht bij de Bentley-dealer en de garantie blijft geldig.