Bad Guys opgelet voor Ford Interceptor

Door: BV

In Europa kiezen de politiekorpsen hun dienstwagens veelal gewoon uit de catalogus en laten het model dan van de nodige toeters en bellen voorzien. In de VS worden aan de "Police Cruisers" heel andere eisen gesteld en de markt van vele tienduizenden wagens op jaarbasis geldt dan ook als "lucratief". Het zijn Dodge, Chevrolet en Ford die de poten van onder elkaars stoel zagen om zo veel mogelijk bestellingen binnen te halen.

Chevrolet presenteerde vorig jaar nog de Caprice PPV (Police Patrol Vehicle) en nu is het de beurt aan de nieuwe Interceptor van Ford. Die is gebaseerd op de Taurus, maar zit nokvol handigheidjes die politiewerk eenvoudiger maken. Een groot scherm op de middentunnel, een tussenschot en opbergruimte voor het nodige vuurwerk. De ophanging is verstevigd, net als de structuur en onder de kap zit een knoert van een motor. Die levert 365pk en daarmee steekt Ford nu weer de Caprice en Charger naar de kroon. En omdat ook de arm der wet het geld niet door deuren en vensters wil smijten, zegt Ford er meteen bij dat deze Interceptor een kwart zuiniger is dan z'n voorganger. De Bad Guys kijken beter uit. Vanaf 2011 tenminste, dan wordt de Interceptor inzetbaar.