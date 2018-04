Touring van BMW 5 Series

Door: BV

BMW heeft alle details over de functionele variant van de nieuwe 5-Reeks vrijgegeven. Die is 4,9m lang, 1,46m hoog en met 1,86m net zo breed als de eerder al voorgestelde berline.

In de koffer van de nieuwe 5 Touring pas minstens 560l bagage. De toegang wordt verzekerd door een conventionele klep, waarvan de achterruit apart geopend kan worden. Optioneel kan voor een elektrische bediening gekozen worden, maar het rolgordijn dat de bagage aan het zich onttrekt, is steeds geautomatiseerd. Dat gaat uit de weg zodra de kofferklep of de achterruit geopend wordt. De achterbank heeft een instelbare rugleuning. De achterzetels in hun meest verticale positie plaatsen levert alweer 30l extra laadcapaciteit op. De achterbank is neerklapbaar in drie delen (40/20/40) en zorgt ervoor dat tot 1.670l gestouwd kan worden. De 5 Touring verdraagt 650kg in de koffer en tot 2 ton aan de trekhaak.

Onderhuids is de Touring identiek aan de vierdeurs. Die staat op dezelfde architectuur als de 5GT en de 7-Reeks. Dat betekent dat ook deze uitvoering leverbaar is met vierwielbesturing. De motoren kennen we inmiddels al. De topper is een zes-in-lijn turbomotor (535i) met 306pk en 40Nm die in 6 tellen naar 100km/u accelereert en genoegen neemt met 8,6l/100km. Eronder vinden we de 523i met een atmosferische zescilinder die 204pk en 270Nm levert, in 8,2 tellen acellereert en 7,9l/100km vraagt. Momenteel zijn er ook nog twee dieselopties. De 530d is een zescilinder met 245pk en 540Nm, goed voor 6,4 tellen sprinttijd en 6,4l/100km verbruik. De 520d is een dorst van 5,2l/100km opvallend zuinig terwijl de vierpitter aan 184pk en 380Nm nog steeds voldoende heeft voor een sprintje in 8,4 tellen. Een handbediende zesbak is standaard op alle modellen. Een automaat met acht verzetten is steeds optioneel verkrijgbaar.