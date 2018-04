Panoz werkt aan comeback

Door: BV

Ondanks de duidelijk Italiaanse tongval is Panoz een Amerikaanse sportwagenbouwer. Eentje waar al geruime tijd geen nieuws meer te rapen valt, maar daarin lijkt verandering te komen. De autobouwer zou tijdens de 24 uren van Le Mans (in juni) namelijk nog eens een nieuw model voorstellen. Dat wordt in eerste instantie een gewone sportwagen, en dus geen racer, maar een GT2 competitiebolide hoort er wel aan te komen.

Erg zeker is het allemaal nog niet, maar Abruzzi wordt door insiders genomineerd als naamplaatje voor het nieuwe model.