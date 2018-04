Daimler betrokken in omkoopschandaal?

Door: BV

Daimler moet zich in de VS verantwoorden voor omkooppraktijken. Dat meldt The Associated Press. De openbare aanklager zegt dat Daimler en drie van z'n dochterondernemingen in het totaal "tientallen miljoenen dollar" smeergeld versluisden in ruil voor grote bestellingen. Niet alleen in de VS - in het totaal zou het gaan om 22 landen, waaronder China, Rusland, Egypte en Griekenland. Er wordt zelfs gewag gemaakt van Irak.

Volgens het persagentschap ging Daimler al akkoord met een minnelijke schikking van in het totaal zo'n $ 200 miljoen, maar de Duitse autobouwer zelf, bevestigt, noch ontkent.