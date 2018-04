Dunlop Touch Technology voor de massa

Door: BV

Twee jaar geleden presenteerde Dunlop voor het eerst z'n Touch Technology. Een verzamelterm voor een aantal geavanceerde productietechnieken die vooral sportief ingestelde bestuurders weten te appreciëren. De spits werd afgebeten door schoeisel dat past onder pakweg een Audi R8 of Porsche Boxster. Nu lanceert de fabrikant een band - de SP StreetResponse- met dezelfde technologie die past onder meer dan 80% van de wagens uit het B- en C-segment.

Vier kenmerken schuilen onder de Touch Technology-paraplu. Het gaat om een loopvlak dat is samengesteld uit tien radii (drie is gebruikelijk), een asymmetrisch profiel, specifieke hielzitting (de verbinding met de velg) en een stijvere bandenwang. De technologie levert een 4 tot 8% groter contactoppervlak op dat bovendien minder vervormt onder belasting (bij het nemen van een bocht bijvoorbeeld). Het nadeel van een slechtere afwatering (door een groter, vlakker loopvlak) compenseert Dunlop met een geavanceerde tekening. Met een asymmetrisch profiel rijmen de ingenieurs rechtuitstabiliteit, afwatering en bochtengedrag. Als bestuurder merk je vooral dat het stuurgevoel en controleerbaarheid verbetert en dat de band in uitdagende omstandigheden minder snel kleur bekent. Door het energieverlies in de rubbercompound te beperken (daarvoor wordt een functioneel polymeer toegevoegd) blijft de rolweerstand laag.

De SP StreetResponse is een zomerband die -zo hebben we zelf kunnen ondervinden- bovengemiddeld presteert in natte omstandigheden. De maatvoering start bij een 145/70R13 en loopt tot een 195/65R15. Daarmee bedient Dunlop ongeveer alles van een Fiat 500 tot een Ford Galaxy. De prijs start bij € 49.