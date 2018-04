Geely haalt Volvo binnen

Door: BV

Na maanden van onderhandelen is de verkoop van het Zweedse automerk Volvo door Ford aan de Chinese autofabrikant Geely definitief rond. De Chinesen betalen 1,8 miljard dollar voor het luxemerk dat Ford in 1999 zelf nog aankocht voor 6,5 miljard dollar. Het Zweedse bedrijf krijgt onder de overkoepelende holding dezelfde positie als het merk Geely zelf. Volvo's met Chinese technologie moeten we dus niet meteen verwachten. De Chinezen benadrukken veelvuldig dat bij Volvo alles bij het oude blijft. Volvo zal wel kunnen profiteren van een betere ontsluiting van de grootste Aziatische groeimarkt die China is.