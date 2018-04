Facelift Mercedes R is al los

Door: BV

Mercedes is het jongste slachtoffer van de kracht van het internet. Het bedrijf heeft een facelift voor de lauw ontvangen R-Klasse klaar en wou die achter slot en grendel houden tot de opening van het Autosalon van New York. Dat is niet gelukt.

De opfrisbeurt omvat compleet nieuw smoelwerk, andere kleuren aan de binnen- en buitenkant, gewijzigde velgen en nieuwe achterlichtblokken die gebruik maken van LED-technologie. Onder de kap verwachten we aanpassingen (als kleinere motoren) die de CO2-uitstoot omlaag halen, maar die info is voorlopig nog veilig bij Mercedes.