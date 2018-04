Subaru Impreza WRX STi: de vleugel is terug!

Door: BV

Liefhebbers van potige gezinswagens hebben dezer dagen behoorlijk wat om naar uit te kijken. Zeker als je wil opvallen. Is een mat zwarte gelimiteerde Ford Focus RS niet meteen spek voor je bek, dan heeft Subaru wat nieuws klaar. Er komt een opgefriste Impreza WRX STi aan. Spectaculaire aanpassingen verwachten we niet, maar de dikke koffervleugel - die is terug!

Meer details vallen aan deze gesluierde (letterlijk) plaagfoto niet te onttrekken. Het model gaat in première op het Autosalon van New York. De VS is dus zeker dat het model er in de catalogus komt. De Europese carrière ligt voor de hand (omdat de WRX STi hier momenteel te koop is), maar bevestigd is dat nog niet.